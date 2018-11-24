Украина продлила строительство заграждения на границе с Россией до 2021 года

Сегодня, 11:02 \\ Политика

Сдачу «Европейского вала» на украино-российской границе отложили до 2021 года из-за нехватки финансирования. Об этом сообщило МВД Украины.

Глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что в 2015–2017 годах на проект была выделена недостаточная сумма для сдачи объекта в срок. Поэтому его окончание перенесли, и на 2019 год в бюджете уже дополнительно заложены 400 миллионов гривен ($14,4 млн). Помимо этого, господин Цигикал надеется, что для «Европейского вала» будут выделены дополнительные суммы.

Приблизительная стоимость защитного заграждения составляет 2,5 миллиона гривен (90,1 тысяч долларов) за 1 километр. Уже известно, что на границе с Россией, протяженность которой составляет 2.3 тысячи километров, уже закончено около 47% работ и построено 40 опорных пунктов. Также в рамках проекта создаются противотранспортные рвы, натягивается сетчатая ограда с металлическими столбами и выставляются заграждения из колючей проволоки высотой от четырех до шести метров. 

Напомним, что проект «Стена» был одобрен украинским премьеров Арсением Яценюком в сентябре 2014 года. Согласно изначальному плану, на границе с Россией должен был быть построен высокий забор. Однако позже от строительства решили отказаться ввиду его дороговизны и решили сделать обычные рвы с минами, получившими название «Европейский вал».

Работы ведутся на территории Харьковской, Луганской и Сумской областей. В январе 2017 года строительство «Европейского вала» было временно приостановлено из-за отсутствия государственного финансирования. Кроме того, при строительстве были обнаружены многочисленные схемы мошенничества и коррупции. Помимо Украины, о планах реализации подобного проекта заявили также прибалтийские республики Литва и Латвия.

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Автор - Анна Андреева
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