Гибридные угрозы: глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, Москва распространяет дезинформацию и представляет собой угрозу для стран ЕС. Политик считает, что Чехия не должна «сидеть сложа руки» и дать всем этим угрозам отпор.

Глава МИД Чехии высказался по поводу отношений России и стран Европы. По словам министра, Москва представляет собой «реальный риск». Якобы, в России есть «гибридные угрозы» и распространение дезинформации.

Томаш Петршичек назвал Россию опасной для Евросоюза. Министр также отмечает, что сейчас крайне важно с серьезностью отнестись к данным, которые представляет чешская разведка. По словам политика, спецслужбы Чехии располагают некой информацией о России.

Своим мнением по поводу России глава МИД Чехии поделился со СМИ своей страны. Его высказывания обнародовало Radio Praha. По данным СМИ России, Томас Петршичек часто высказывает свое негативное мнение по поводу России.