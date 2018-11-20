Мексика опровергла информацию о заключении с США договора по мигрантам

Сегодня, 09:24 \\ Политика

Будущий министр МВД в правительстве новоизбранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора опровергла информацию о заключении с США договора по мигрантам.

Напомним, что информацию о согласии мексиканскогй стороны на сотруднической сообщило американское авторитетное издание The Washington Post.

Будущий руководитель МВД Ольга Санчес Кордеро заявила, что их правительство не имеет права заключать каких-либо соглашений до инаугурации нового президента, которая пройдет 1 декабря. Отметим, что сейчас порядка 6 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора находятся на американской границе в лагерях, созданных и существующих за счет бюджета США, в ожидании решения американских судов о предоставлении им убежища. Суды завалены обращениями, поэтому содержание беженцев такой долгий срок может обойтись казне США в круглую сумму. Жители приграничного города Тихуана недовольны таким соседством и 18 ноября вышли на массовую акцию протеста против «захвата» мигрантами их города.

Ранее Белый дом выступил с проектом «Остаться в Мексике», согласно которому все мигранты, которые хотят получить убежище в США и официально проживать на территории страны, будут ожидать решения по миграционным делам на территории Мексики.

Американские власти в свою очередь направили к границе войска, чтобы держать ситуацию под контролем и предупредили, что при попытке нанести солдатам вред, последует наказание.

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Автор - Анна Андреева
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