Вечное противостояние: Порошенко заявил об ответственности России за голод 30-х годов

Как стало известно журналистам, президент Украины заявил об ответственности правительства России за голодные 30-е годы. Он отметил что Россия, являясь правопреемницей СССР, должна нести историческую ответственность за то явление, которое власти Украины называют "голодомором".

С данной речью Порошенко выступил в ходе выступления на памятном мероприятии. Он заявил о том, что подобная политика СССР была спланирована в отношении украинского народа, подчеркнув, что Россия должна покаяться.

Также стоит отметить тот факт, что украинский проект "Стена" на границе с Россией продлили до 2021 года. Это связано с тем, что в период с 2015 по 2017 год имело место быть недофинансирование проекта. В бюджете на 2019 уже заложено 14 миллионов долларов, но глава пограничного ведомства надеется на дополнительное финансирование. На данный момент завершено только 47% работ инженерно-технического обустройства. Для правительства Украины обустройство границы с РФ сейчас является основной политической задачей.

Петр Порошенко обвинил власти РФ во вмешательстве в украинских выборах. Он высказал вое мнение, которое заключалось в том, что Россия уже сейчас старается всеми силами повлиять на будущие президентские и парламентские выборы на Украине.