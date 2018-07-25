В Польше украинца попросили снять символ трезубца с машины

Инцидент произошел накануне в городе Пшемысль в Польше. Правоохранительные органы заставили мужчину снять с автомобиля наклейку с гербом Украины. При этом полицию вызвал поляк, который нарушил ПДД.

Житель Львовской области Иван Кульчицкий рассказал в своем аккаунте социальной сети Facebook о произошедшем с ним инциденте. По его словам, дорогу ему перегородил «польский хам». Ему не понравилась наклейка, на которой был изображен трезубец красного цвета. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Как рассказал сам украинец, для стражей порядка возникла ситуация, которую он сам назвал «менингитом». Поскольку Кульчицкий уверен, что правила дорожного движения нарушил поляк, однако, последний обвиняет жителя Украины в нарушении нового польского закона о тоталитаризме. Согласно этому нормативному правовому акту определенная украинская символика запрещается.

Мужчина из Львовской области подчеркнул, что ««идентификацию сути дела»» было потрачено несколько часов. После представители правопорядка все же попросили украинца снять наклейку с автомобиля. Они объяснили, что из-за наличия соответствующей символики машина может оказаться под угрозой повреждения как на парковке, так и в другом месте. Некоторые СМИ сообщают, что против украинца возбуждено уголовное дело, поскольку он отказался снять знак.