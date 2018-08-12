В сети Петра Порошенко пристыдили за опечатку в фразе "гидридная война"

Сегодня, 19:53 \\ Политика

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России Мария Захарова на своей странице Facebook пошутила про опечатку в словосочетании «гибридная война», которую допустил президент Украины Петр Порошенко.

Недавно Петр Порошенко написал пост в социальной сети Facebook, в котором он обвиняет Россию в «гидридной» войне. Эту опечатку украинского президента заметили все, в том числе представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Политик не стала ждать и сразу высмеяла его ошибку в предложении.Она подметила, что, по словам Порошенка, Гидра является новым оружием Кремля. В своем профиле она попросила уточнить, что означало словосочетание «гидридная война». Также она прокомментировала фразу «лагеря Ростова и Курска», ведь глава МИД Украины Павел Климкин родился в Курске. «Надо было конкретизировать...а то Климкин может обидеться», - написала Захарова.

В сети пользователи Твиттера также успели подшутить по этому поводу. Некоторые из них призвали пресс-службу президента проверять текст перед тем, как его опубликовывать. Самыми яркими стали комментарии с фразами «Гидридная? Хорошо, что не сульфидная», «Гидрид твою налево». Несколько человек даже поставили грубый диагноз «бреда».

Петр Порошенко не в первый раз становится жертвой конфуза. В одном из видео, где он навестил жительницу подконтрольной Киеву Авдеевки в Донецкой области, на холодильнике у женщины был магнит с флагом России.

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Автор - Константин Никитин
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