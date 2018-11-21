Деньги или тюрьма: Путин предложил не наказывать преступников при возмещении ущерба

Сегодня, 17:39 \\ Политика

Более мягкие меры могут принять для ряда мелких уголовных преступлений. Такой документ президент внес на рассмотрение в Госдуму. Он опубликован на сайте нижней палаты.

 Владимир Путин предложил не отправлять преступников в тюрьму за небольшое мошенничество, плагиат, злоупотребление доверием, присвоение или растрату денег, а также нарушение договора и авторских прав. По мнению политика, наравне с лишением свободы злоумышленникам следует предложить полное возмещение ущерба пострадавшим.

Отдельный пункт инициативы касается невыплаты пенсий, стипендий и зарплат. Чтобы избежать наказания, руководителям придется не только ликвидировать долг, но и выплатить дополнительную компенсацию. Впрочем, отделаться деньгами можно будет лишь один раз.

Президент и его команда считают, что подобный законопроект поможет сформировать в России более мягкий климат для деловой сферы. С ним предприниматели получат большую защиту властей как от преступлений, так и от несправедливых санкций.

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Автор - Александр Лубяной
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