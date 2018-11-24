"Мы с Тамарой ходим парой": главы Украины и Латвии отправятся на Донбасс

Как стало известно журналистам, президенты Украины и Латвии вместе отправятся на Донбасс. Предположительно поездка должна состояться 25 ноября.

Латвия поддерживает Киев в вопросе международных санкций против России. Порошенко заявил, что Латвия является не только другом и партнером, но также и адвокатом в деле России и Украины. Глава государства отметил и то, что данное сотрудничество является уникальным.

Стоит отметить и тот факт, что Украина и Латвия скоординировали позиции в борьбе против российского государства, о чем было объявлено на пресс-конференции. Они считают необходимым бороться с предположительным воздействием России, которое выражается в кибератаках, пропаганде и фейковых новостях. Ранее в Латвии заявили о том, что проект газопровода "Северный поток - 2" может тать точкой преткновения многих государств.

Латвия заявила о российском корабле-разведчике у своих берегов. Судно было обнаружено в экономической зоне, которая попадает под действие особого правового режима. В этом районе судоходство и полеты для других государств разрешены, что соответствует Конвенции ООН по морскому праву.