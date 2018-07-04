Трамп просит Верховный суд запретить отдельным трансгендерам служить в армии

Сегодня, 16:50 \\ Политика

Американский президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США просьбой, где настаивает на том, чтобы некоторым трансгендерам запретили служить в вооруженных силах по причине больших расходов на них.

 Интересно, что это не первое заявление лидера США, направленное против сексуальных меньшинств. Более того, с подобной просьбой администрация президента уже обращалась в Верховный суд. В качестве обоснования необходимости принятия такого решения американский глава отметил, что тарнсгендерам нужно принимать специальные препараты. На них армии приходится тратить немалые деньги. Он уверен, что запрет отдельным трансгендерам служить в Вооруженных силах США благоприятно скажется на состоянии бюджета страны в целом. Кроме того, из документа следует, что трансгендеры могут негативно повлиять на эффективность военных. При этом в акте идет речь, что в случаях «с исключительными обстоятельствами» такая служба может быть разрешена.

Известно, что поводом для подобных разбирательств явился документ, который подписал еще Барак Обама. В соответствии с ним гражданам, которые сменили пол, разрешалась служба в армии. Однако Дональд Трамп подавал уже два прошения в Верховный суд о необходимости отмены данного документа, но получил отказ.

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Автор - Евгения Чернобаб
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