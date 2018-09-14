Депутат Рады назвал срок вступления Украины в ЕС от Ангелы Меркель

Сегодня, 15:30 \\ Политика

Канцлер Германии ожидает увидеть страну в составе организации уже через 5-8 лет. Так 24 ноября заявил парламентарий Игорь Кононенко.

 По словам депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", такой прогноз Ангела Меркель озвучила во время одного из визитов в Киев. Когда именно, политик не уточнил. Однако чиновники впервые назвали конкретные сроки, за которые Украина способна подготовить все необходимые условия для вступления в ЕС.

Игорь Кононенко подчеркнул, что Ангела Меркель является очень влиятельным политическим деятелем Европы. Раньше руководители такого уровня избегали прогнозирования процесса на ближайшее будущее.

Стоит отметить, что заявление Игоря Кононенко звучит даже оптимистичнее слов украинского президента. Летом Петр Порошенко озвучил датой вступления в ЕС 2030 год, а через несколько недель сократи сроки до 2025 года.

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Автор - Александр Лубяной
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