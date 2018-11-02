Довольно котов в мешке: стало известно о дате проведения очередных этапов учений в Кремле

Сегодня, 14:41 \\ Политика

Как стало известно журналистам, в скором времени начнутся очередные этапы учений в Кремле. Предположительный период проведения приходится на конец ноября и декабрь.

На этой неделе пользователи социальных сетей публиковали кадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля. Если всмотреться внимательнее, то можно разглядеть, как один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей. Сообщили, что это был первый этап плановых учений, за которым последуют другие.

Также стоит отметить тот факт, что украинского правительства выразило протест, что было связано с поездкой Владимира Путина на территорию Крыма. Президент Российской Федерации провел в Крыму заседание президиума Госсовета по реализации майских указов. МИД Украины сделал акцент на ошибочности данного решения, поскольку визит Путина не был согласован с украинскими властями.

20 декабря пройдет большая пресс-конференция Путина. Данную информацию сообщила пресс-служба Кремля. Она станет уже четырнадцатой встречей главы государства с журналистами. Российский лидер ответит на актуальные вопросы относительно внешней и с внутренней политикой страны. Было отмечено и то, что формат встречи изменен не будет.

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Автор - Алевтина Сергеева
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