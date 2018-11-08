Рогозин: российские космонавты проверят подлинность высадки американцев на Луну

Такую задачу экипажу поставило руководство "Роскосмоса". 23 ноября глава организации рассказал о грядущем проекте в здании "Российских космических систем". Такой визит он нанес вместе с Игорем Дононом, президентом Молдавии.

В космической отрасли России подозревают, что американцы могли и обмануть, отчитываясь об успехах программы Apollo. Дмитрий Рогозин намерен проверить подлинность данных из США во время новой российской миссии. Космонавты приблизятся к Луне и поищут на поверхности следы прошлой высадки.

Президент госкорпорации отметил, что россияне планируют не просто слетать к природному спутнику Земли, а и развернуть станцию на его орбите. Сейчас специалисты разрабатывают технологии, которые позволят космонавтам бесперебойно жить и работать в 400 тысячах километров от планеты. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что экипаж нужно обеспечить техникой для возобновления ресурсов прямо в космосе. По его словам, на борту будут 3D-принтеры, способные быстро напечатать новые детали на замену сломанным.

Ранее представители "Роскосмоса" анонсировали масштабную программу по освоению Луны. Предполагается, что в 2030-х годах российские космонавты достигнут поверхности объекта и начнут разворачивать долгосрочную базу.