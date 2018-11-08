Рогозин: российские космонавты проверят подлинность высадки американцев на Луну

Сегодня, 13:55 \\ Политика

Такую задачу экипажу поставило руководство "Роскосмоса". 23 ноября глава организации рассказал о грядущем проекте в здании "Российских космических систем". Такой визит он нанес вместе с Игорем Дононом, президентом Молдавии.

 В космической отрасли России подозревают, что американцы могли и обмануть, отчитываясь об успехах программы Apollo. Дмитрий Рогозин намерен проверить подлинность данных из США во время новой российской миссии. Космонавты приблизятся к Луне и поищут на поверхности следы прошлой высадки.

Президент госкорпорации отметил, что россияне планируют не просто слетать к природному спутнику Земли, а и развернуть станцию на его орбите. Сейчас специалисты разрабатывают технологии, которые позволят космонавтам бесперебойно жить и работать в 400 тысячах километров от планеты. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что экипаж нужно обеспечить техникой для возобновления ресурсов прямо в космосе. По его словам, на борту будут 3D-принтеры, способные быстро напечатать новые детали на замену сломанным.

Ранее представители "Роскосмоса" анонсировали масштабную программу по освоению Луны. Предполагается, что в 2030-х годах российские космонавты достигнут поверхности объекта и начнут разворачивать долгосрочную базу.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю полосу России и став серьезной проблемой. Немецкое издание Suddeutche Zeitung пишет, что бедствие из-за...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ