Лавров рассмешил зал шуткой про Запад и супружескую измену

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации накануне выступал на конференции "Средиземноморье: римский диалог". В своей речи он с юмором и иронией затронул важные политические вопросы.

Сергей Лавров счел важным обсудить обвинение со стороны представителей Министерства обороны Норвегии, которые не так давно обвинили Россию в том, что та якобы помешала им в течении проведения учений НАТО Trident Juncture. Они проходили на территории страны с 25 октября по 7 ноября текущего года. В Норвегии и Финляндии тогда заявили, что из-за России их GPS-навигаторы ловили помехи.

Глава МИД РФ отметил, что было странным рассказать это не в личном порядке, а пустить слух через СМИ. При этом, он рассмешил зал шуткой про то, что, если у мужа есть подозрения в неверности супруги, он говорит ей об этом лично, а не обращается к прессе. По этой причине ему непонятно, почему Запад не хочет выходить с Россией на прямой диалог.