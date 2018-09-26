Лавров рассмешил зал шуткой про Запад и супружескую измену

Сегодня, 11:06 \\ Политика

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации накануне выступал на конференции "Средиземноморье: римский диалог". В своей речи он с юмором и иронией затронул важные политические вопросы.

 Сергей Лавров счел важным обсудить обвинение со стороны представителей Министерства обороны Норвегии, которые не так давно обвинили Россию в том, что та якобы помешала им в течении проведения учений НАТО Trident Juncture. Они проходили на территории страны с 25 октября по 7 ноября текущего года. В Норвегии и Финляндии тогда заявили, что из-за России их GPS-навигаторы ловили помехи.

 Глава МИД РФ отметил, что было странным рассказать это не в личном порядке, а пустить слух через СМИ. При этом, он рассмешил зал шуткой про то, что, если у мужа есть подозрения в неверности супруги, он говорит ей об этом лично, а не обращается к прессе. По этой причине ему непонятно, почему Запад не хочет выходить с Россией на прямой диалог.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю полосу России и став серьезной проблемой. Немецкое издание Suddeutche Zeitung пишет, что бедствие из-за...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ