"Итог майдана": Тимошенко рассказала об паническом бегстве людей из Украины

Сегодня, 19:26 \\ Политика

Граждане предпочитают уезжать за границу, а не заниматься "выживанием" на родине. Об этом она рассказала на презентации своей политической программы, трансляцию которой организовали на Facebook.

 Юлии Тимошенко рассказал, что бегство населения угрожает национальной безопасности Украины. По предварительным данным, 3,2 миллиона человек постоянно живут и работают в других странах, а ещё 9 миллионов украинцев выбираются за границу на сезонные заработки. Такое положение вещей Юлия Тимошенко воспринимает, как "панический побег", не сравнимый с трудовым туризмом.

Слова политика прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что массовый выезд украинцев является закономерным "итогом майдана". Член Совфеда считает Юлию Тимошенко вполне надежным источником информации о ситуации в Украине.

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Автор - Александр Лубяной
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