Совфед одобрил бюджете Пенсионного фонда и поправки к государственному

Всероссийский профицит составит 2,1 триллиона рублей, хотя чиновники прогнозировали сумму в 481,7 миллиарда рублей. Такие документу 23 ноября опубликовали профильные комитеты парламента.

В пятницу члены верхней палаты парламента одобрили бюджет Пенсионного фонда на 2019 год. А также планы до 2021 года включительно. Предполагается, что в следующем году организация получит 8,612 триллиона рублей, а потратит до 8,635 триллиона. По сравнению с текущим вырастут как расходы, так и доходы.

Таким образом, дефицит составит 23 миллиарда. Его будут компенсировать при помощи трансфертов из федерального бюджета в размере 3,3 триллиона рублей. Из них на страховые пенсии потратят 1,9 триллиона. При этом страховые взносы на 2019-2020 период установлены на уровне 22% от взносооблагаемой базы и ещё 10%. Члены Совфеда ожидают, что в будущем году количество пенсионеров должно снизиться на 330 тысяч человек.

Ещё одной повесткой заседания стали поправки к государственному бюджету за 2018 год. Политики увеличили прогнозируемый объем ВВП с 98,2 до 101,2 триллиона рублей. Лимит внешнего долга снизился на 0,2 триллиона и составил 61,7 миллиарда долларов. При этом доходы от нефтегазовой промышленности увеличили на 1,5 триллиона рублей. По расчетам, они составят 8,8 триллиона рублей. Изменилась и сумма, которую планируют отправить в резервный фонд. После поправок она достигла 6,6 миллиардов рублей.