"Хорошо употребляли": депутат Верховной Рады учуял перегар коллег на принятии бюджета

Сегодня, 13:54 \\ Политика

Многие члены украинского парламента взялись решать государственные вопросы в нетрезвом состоянии. Об этом журналистам заявил Юрий Левченко из партии "Свобода".

 По словам народного депутата Украины, его коллеги "хорошо" и неприкрыто употребляли спиртные напитки в здании парламента. Юрий Левченко учуял в сессионном зале устойчивый запах перегара, исходящий от его коллег. Он возмутился таким отношением к процессу принятия бюджета страны. По его наблюдениям, в Верховной Раде политики предаются порокам, вместо принятия нормальных законов.

 

В пятницу парламент Украины утвердил бюджет государства на 2019 год 240 голосами. Документ предусматривает дефицит в размере 2,3% от ВВП, инфляцию в 7,4%, а также рост украинской экономики на 3%. Министр финансов Оксана Макарова заявила, что бюджет является реалистичным и сбалансированным. Однако ранее оппозиционные депутаты заметили угрозу роста бедности, тарифов и внешнего долга.

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Автор - Александр Лубяной
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