Глава Сербии проводит экстренное собрание из-за инцидента в Косове

Сегодня, 12:13 \\ Политика

Александар Вучич обсуждает с руководителями силовых структур дальнейший план действий.

В ночь с 22 на 23 ноября, отряд специального назначения полиции Косова арестовал четверых граждан Сербии в Косовска-Митровице. Сербские национальные телеканалы передали информацию, что сегодня в городе должна была состояться акция сербов Косова, направленная на борьбу с введением стопроцентного налога на сербскую продукцию. На данный момент известна информация, что во время задержаний были слышны выстрелы и взрывы.

Инцидент с сербами в Косове не остался в стороне. Президент Сербии поручил организовать срочное совещание с главами силовых ведомств. На собрание прибыл министр внутренних дел Стефанович, командующий Генеральным штабом государства Мойсилович и глава Минобороны Вулин. На данный момент СМИ не располагают подробностями встречи, но известно, что кабинет министров Сербии отдельно собрался на обсуждение происшествия.

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Автор - Антон Словацкий
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