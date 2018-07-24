"Зачем мне это?": Шнуров объяснил, почему не приедет с концертами в Украину

Сегодня, 10:50 \\ Политика

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем интервью ответил, почему не приедет с концертами в Украину.

Журнал «Россия в глобальной политике» взял интервью у известного музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Среди вопросов был один, касающийся всех фанатов, которые живут в Украине. Журналисты спросили его о том, почему он не будет гастролировать по Украине.

В 2017 году артиста добавили в базу украинского сайта «Миротворец» из-за своих выступлений в Севастополе в 2016 году. Сергей понимает, что его могут не пустить в страну, а он «не привык ломиться в закрытую дверь». Кроме того, Шнуров выразил свое несогласие с другими музыкантами, которые призывают поддерживать связи с Украиной и «не поддаваться политическим ветрам». Он считает, что, во-первых, будет не принят в соседней стране, а во-вторых, он также не будет принят и в своей стране. Ответным вопросом: «Зачем мне это?» певец дал понять, что не хочет портить свою репутацию в России и не станет ею рисковать ради того, чтобы выступить на территории Украины.

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Автор - Константин Никитин
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