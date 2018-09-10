США призывает союзную Европу и Японию избавиться от оборудования Huawei

Сегодня, 10:06 \\ Политика

Политиков беспокоит китайская продукция вблизи американских военных баз. Об этом пишет издание The Wall Street Journal по данным инсайдеров.

 Власти США заметили, что союзные Германия, Италия и Япония активно используют телекоммуникационное оборудование производства Huawei. Администрация президента Дональда Трампа настойчиво призывают японские и европейские компании отказаться от аппаратов китайского бренда ради информационной безопасности. Взамен американцы предлагают странам дополнительную материальную помощь для установки других систем.

Напомним, ещё в 2017 году спецслужбы США заподозрили Huawei и ZTE в тесном сотрудничестве с китайским правительством. С тех пор американцы отказались от оборудования этих компаний в государственных учреждений. Так смартфоны указанных брендов запрещено использовать на военных базах. Руководство ЦРУ и ФБР предупредили о потенциальной опасности и обычных граждан США. К политике против компаний из Китая недавно присоединились Великобритания и Австралия.

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Автор - Александр Лубяной
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