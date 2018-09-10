США призывает союзную Европу и Японию избавиться от оборудования Huawei
Политиков беспокоит китайская продукция вблизи американских военных баз. Об этом пишет издание The Wall Street Journal по данным инсайдеров.
Власти США заметили, что союзные Германия, Италия и Япония активно используют телекоммуникационное оборудование производства Huawei. Администрация президента Дональда Трампа настойчиво призывают японские и европейские компании отказаться от аппаратов китайского бренда ради информационной безопасности. Взамен американцы предлагают странам дополнительную материальную помощь для установки других систем.
Напомним, ещё в 2017 году спецслужбы США заподозрили Huawei и ZTE в тесном сотрудничестве с китайским правительством. С тех пор американцы отказались от оборудования этих компаний в государственных учреждений. Так смартфоны указанных брендов запрещено использовать на военных базах. Руководство ЦРУ и ФБР предупредили о потенциальной опасности и обычных граждан США. К политике против компаний из Китая недавно присоединились Великобритания и Австралия.