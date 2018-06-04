Эксперт: "защитный зонт" России мешает Израилю наносить авиаудары

Армия страны по прежнему атакует объеты в Сирии, однако уже без прежнего успеха. Об этом аналитик Амос Харель пишет в газете Haaretz.

Недавно Россия поставила сирийским войскам комплексы ПВО С-300, которые образовали "защитный зонт". По данным эксперта, принятые меры помешали военным планам Израиля в регионе. Об этом свидетельствуют агрессивные переговоры по российско-израильской горячей линии, предназначенной для избежания воздушных инцидентов. Амос Харель также заметил повышенную активность ПВО и авиации России.

Журналист предполагает, что "защитный зонт" может накрыть и соседний Ливан, которым российские власти все чаще интересуются в последнее время. Пусть израильская армия не наносит авиаудары по стране с 2014 года, но интерес со стороны россиян должен её тревожить.

Напомним, в сентябре над сирийской Латакией был сбит российский самолет Ил-20. При крушении погибли 15 военнослужащих. Представители Минобороны обвинили израильтян. По установленным данным, ракета системы ПВО предназначалась именно их F-16. Однако истребители "спрятались" за Ил-20 и предупредили россиян лишь в самый последний момент. Именно этот инцидент ускорил поставки С-300 в Сирию.