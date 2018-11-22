Дональд Трамп провел День благодарения в кругу семьи

Дональд Трамп вечер Дня Благодарения провёл в кругу семьи во Флориде. Праздничный стол президента США украсило традиционное блюдо из индейки.

Во время празднования президент занимал место во главе стола. По обе стороны от него расположились младший сын Бэррон и жена Меланья, одетая в изысканное чёрное платье в пол с кружевными рукавами. Также на праздничном ужине присутствовали дочери Трампа Тиффани и Иванка со своими детьми.

Помимо традиционного блюда, на стол президенту подали разнообразные закуски, охлаждённые морепродукты и множество горячих блюд. В качестве гарнира были подано картофельное пюре и овощи.

День благодарения ежегодно отмечают в США в четвёртый четверг ноября. Возникновение праздника связано с поселенцами, прибывшими в Америку из Англии в конце 1620 года. В 1621 году губернатор образовавшейся колонии предложил индейцам, живущим по соседству, присоединиться к их празднику в честь первого урожая, который собрали после голодной зимы. По традиции, в День благодарения люди возносят хвалу Богу за хороший урожай, однако в настоящее время это самый популярный семейный праздник, который утратил свои религиозные корни. В этом году праздник пришёлся на 22 ноября.