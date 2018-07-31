Россияне рассказали, что необходимо для достижения социальной справедливости

Сегодня, 09:45 \\ Политика

По результатам опроса, подготовленного Всероссийским центром изучения общественного мнения, большая часть граждан считает борьбу с коррупцией, единство законов для всех и внимание к проблемам простых людей наиболее действенным способами усиления социальной справедливости в стране.

Заказанный Центром социального проектирования «Платформа» опрос проводился 5 ноября 2018 года. Участие в данном опросе приняли 1600 респондентов возрастом старше 18 лет. В качестве метода для данного опроса выбрали телефонное интервью со случайной выборкой стационарных и мобильных номеров.

В результате, около 14% россиян, принявших участие в опросе, придерживаются мнения, что для достижения обществом социальной справедливости необходимо вести борьбу с коррупцией. 11% полагают, принцип единства законов для всех и внимание к простым людям усилят социальную справедливость. Также 9% респондентов предлагают повысить заработные платы и пенсии.

Стоит отметить, что 30% опрошенных людей считают, что в настоящее время власть никак не влияет на справедливость в обществе, а 32% утверждают, что власти наоборот препятствуют ей.

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