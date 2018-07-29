Путин исправил ошибку курсанта по словарю Даля

Учащийся неправильно поставил ударение в слове "обеспечение". Президент обратил на это внимание при посещении военного технопарка "Эра", куда заглянул вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

В Анапе Владимиру Путину показали библиотеку корпуса "Королев", которая содержит электронный "Толковый словарь живого великорусского языка", составленный Владимиром Далем. Сотрудники заведения показали им страницу программы со словом "обеспечение".

Так уж сложилось, что несколько минут спустя курсант, выступающий с докладом, ошибся именно в этом слове. Владимир Путин применил новые языковые знания, чтобы исправить ошибку выступающего именно по словарю Даля.

Представители "Эры" рассказали президенту, что электронные ресурсы технопарка позволяют сохранить свыше 10 миллионов книг. При этом система позволяет быстро найти нужное издание в разных библиотеках по всей России. Такую возможность Владимиру Путину показали на примере "Истории государства Российского" Николая Карамзина. А напоследок глава государства получил в подарок сувенир с эмблемой "Эры".