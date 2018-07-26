Российскую армию включили в тройку сильнейших армий мира

Сегодня, 18:24 \\ Политика

Составляя рейтинг, эксперты учитывали вооружение, рабочую силу, географию и логистический потенциал. Также критериями для оценки мощи армий были доступ к природным ресурсам и уровень промышленного развития.

 Издание Business Insider опубликовало рейтинг, который был составлен по результатам исследования Global Firepower. Эксперты оценили 25 стран и их армии, Россию включили в тройку сильнейших армий мира. Специалисты подчеркнули, что армия США сменила акценты, о чем указано в Стратегии национальной обороны. Американские военные сменили тактику и теперь они ориентируются на противостояние с Россией и Китаем, а мелкомасштабными операциями они решили не заниматься. В ответ на это тактику сменили и в других странах. По словам экспертов, смена тактик усложнила сравнение армий стран.

На первом месте оказалась американская армия. ВВС США получила от экспертов наивысшую оценку. По данным, в армии служит более 2 миллионов человек, а военный бюджет страны составляет 647 миллиардов долларов.

 На втором месте оказалась российская армия. Россию включили в тройку самых сильных армий мира. Эксперты подсчитали, что в российской армии служат более 3,5 миллионов военных. Военный бюджет России значительно уступает американскому, Москва выделяет на армию 47 миллиардов долларов.

Замыкает тройку Китай, в армии страны служат более 2,5 миллионов человек, а вот бюджет для военных составляет 151 миллиард долларов. На последнем месте в рейтинге оказалась армия Канады.

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Автор - Анна Пушкина
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