В Великобритании женщин-депутатов наказали за футбол в парламенте

Пятеро политиков решили развлечься в зале палаты общин. Об этом пишет издание Daily Mail.

Депутат Ханна Барделл опубликовала на своей странице в Twitter видеоролик, на котором набивает мяч в здании парламента Великобритании. Она пишет, что 20 ноября вместе с четырьмя коллегами планировала принять участие в первом футбольном матче команды. По неловкой случайности, время игры совпало с голосованием в палате общин, и спортсменки пропустили её. Женщины решили компенсировать потерю, устроив фотосессию в форме и упражнения с мячом прямо на рабочем месте.

Вскоре видео заметил председатель палаты Джон Беркоу. Он счел поведение подчиненных в зале заседаний неприемлемым и наказал их выговором. Спикер призвал всех депутатов согласовывать с ним планы на зал во внерабочее время. Исключение составляют экскурсии для посетителей. По словам Джона Беркоу, все пять члены команды извинились за свое поведение.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight ⚽️



Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym