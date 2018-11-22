Зарубежные СМИ: Глава ГРУ заболел и скончался из-за критики Владимира Путина

Сегодня, 14:55 \\ Политика

Зарубежные СМИ пишут, что Игорь Коробов заболел вскоре после того, как президент Владимир Путин вызвал его в офис и вынес выговор за ряд ошибок российских шпионов ГРУ за рубежом.

По словам официальных лиц в Москве, глава российского разведывательного управления ГРУ Игорь Коробов умер от продолжительной болезни. Однако журналисты из зарубежного издания Business Insider утверждают, что Коробов заболел после того, как президент Владимир Путин критиковал его работу и обвинял в некомпетентности. По сообщениям, военные лидеры России назвали Коробова «бесконечно неосторожным» и «непрофессиональным специалистом».

Также по версии иностранных СМИ, причиной болезни главы ГРУ могло стать то, что Путин неоднократно винил Коробова в неспособности взломать штаб-квартиру Организация по запрещению химического оружия, которая расположена в Нидерландах. Напомним, что Игорь Коробов вступил в ГРУ в 1985 году и занимал различные должности, включая надзор за иностранными агентами. Он стал его главой в 2016 году. Также он был назван Героем России и получил высшую награду от государства за свою службу.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю полосу России и став серьезной проблемой. Немецкое издание Suddeutche Zeitung пишет, что бедствие из-за...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре

 Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ