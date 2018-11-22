Зарубежные СМИ: Глава ГРУ заболел и скончался из-за критики Владимира Путина

Зарубежные СМИ пишут, что Игорь Коробов заболел вскоре после того, как президент Владимир Путин вызвал его в офис и вынес выговор за ряд ошибок российских шпионов ГРУ за рубежом.

По словам официальных лиц в Москве, глава российского разведывательного управления ГРУ Игорь Коробов умер от продолжительной болезни. Однако журналисты из зарубежного издания Business Insider утверждают, что Коробов заболел после того, как президент Владимир Путин критиковал его работу и обвинял в некомпетентности. По сообщениям, военные лидеры России назвали Коробова «бесконечно неосторожным» и «непрофессиональным специалистом».

Также по версии иностранных СМИ, причиной болезни главы ГРУ могло стать то, что Путин неоднократно винил Коробова в неспособности взломать штаб-квартиру Организация по запрещению химического оружия, которая расположена в Нидерландах. Напомним, что Игорь Коробов вступил в ГРУ в 1985 году и занимал различные должности, включая надзор за иностранными агентами. Он стал его главой в 2016 году. Также он был назван Героем России и получил высшую награду от государства за свою службу.