Госдума заморозила накопительную часть пенсии россиян до 2021 года

22 ноября парламент принял законопроект в последнем чтении. Об этом на сайте сообщила пресс-служба нижней палаты.

Российские власти в очередной раз заморозили накопительную часть пенсии граждан. Впервые это произошло в 2014 году и с тех пор ежегодно продлялось до 2017 года. В прошлый раз члены Госдумы сохранили мораторий сразу на три года. По словам министра труда Максима Топилина, за 4 года россиянам удалось сэкономить до 2 триллионов рублей бюджетных средств. Он же анонсировал заморозку до 2021 года по инициативе правительства.

В документе отмечается, что принятые Госдумой меры должны сберечь финансовые затраты на обязательное страхование. С ними власти будут переводить меньше денег в Пенсионный фонд, который будет в полном объеме использовать взносы. Согласно прогнозам чиновников, общая экономия для бюджета составит около 609,1 миллиарда рублей.