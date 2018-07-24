Госдума заморозила накопительную часть пенсии россиян до 2021 года

Сегодня, 14:26 \\ Политика

22 ноября парламент принял законопроект в последнем чтении. Об этом на сайте сообщила пресс-служба нижней палаты.

 Российские власти в очередной раз заморозили накопительную часть пенсии граждан. Впервые это произошло в 2014 году и с тех пор ежегодно продлялось до 2017 года. В прошлый раз члены Госдумы сохранили мораторий сразу на три года. По словам министра труда Максима Топилина, за 4 года россиянам удалось сэкономить до 2 триллионов рублей бюджетных средств. Он же анонсировал заморозку до 2021 года по инициативе правительства.

В документе отмечается, что принятые Госдумой меры должны сберечь финансовые затраты на обязательное страхование. С ними власти будут переводить меньше денег в Пенсионный фонд, который будет в полном объеме использовать взносы. Согласно прогнозам чиновников, общая экономия для бюджета составит около 609,1 миллиарда рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю полосу России и став серьезной проблемой. Немецкое издание Suddeutche Zeitung пишет, что бедствие из-за...

Ученые выяснили, почему паутина является самым прочным материалом на планете

Ученые смогли выяснить, почему паутина является самым прочным материалом на планете, а ее...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

 Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он...

И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

 При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ