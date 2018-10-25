И. о. руководителя ГРУ стал военный моряк Игорь Костюков

При этом, не исключено, что он останется на должности даже после того, как будет вынесено окончательное решение о том, кто должен ее занять.

Отечественные СМИ, в том числе федеральное информационное издание ТАСС, сообщают срочную новость, согласно которой стало известно, кто занял место исполняющего обязанности руководителя Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГРУ). Согласно информации, которую они предоставляют, им стал военный моряк Игорь Олегович Костюков.

И.о. на данный пост понадобился после смерти предыдущего начальника. Игорь Валентинович Коробов заведовал делами ГРУ с января 2016 года. Его не стало в среду в возрасте 62 лет.

Информацию о замене подтвердили также несколько высокопоставленных источников в Министерстве обороны. Считается, что Костюкова назначат на должность руководителя.