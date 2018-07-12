Опрос: Большинство россиян возлагают на Путина ответственность за все проблемы России

По данным «Левада-Центра», за все время ведения подобной статистики у антирейтинга президента России настолько больших показателей еще не было. 61% опрошенных жителей страны уверенны, что за все «беды» ответственен Путин.

Некоммерческая организация «Левада-Центр» провела опрос. В этот раз россиян спрашивали о том, кто виновен в проблемах России. Оказалось, что большинство россиян возлагают на Путина ответственность за все стоящие перед страной проблемы.

61% участников опроса считают, что вина за все сложности, которые настигли Россию и россиян, лежит на президенте Владимире Путине. 22% проголосовавших указали, что Путин ответственен за проблемы в «некоторой мере», то есть частично, но не полностью. По словам экспертов, впервые столь большое число россиян высказались о том, что ответственность за «беды» лежит на президенте России.

По данным, сейчас наблюдается спад рейтинга Путина. Многие россияне негативно отнеслись к пенсионной реформе, после чего рейтинги властей упали. Помимо этого, тенденция возложения ответственности за проблемы на Путина наблюдается не первый год. В прошлом году вину за «беды» на президента возлагали 55% опрошенных, теперь же этот показатель вырос, что может свидетельствовать о потере веры в Путина.