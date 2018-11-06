Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю полосу России и став серьезной проблемой. Немецкое издание Suddeutche Zeitung пишет, что бедствие из-за растения получило такие масштабы из-за ошибок советской власти.

Немецкие СМИ рассказали о том, что в России существует проблема. Издания назвали эту проблему «борщевичное бедствие». По данным издания, во времена СССР, когда у власти был Сталин, борщевик решили распространять, чтобы тот стал кормовой культурой для скота. Однако никто не учел, что от этого растения молоко коров приобретало горький привкус. Помимо этого, борщевик является достаточно агрессивным сорняком, который не только «захватывает» земли, но и может быть угрозой для человека.

Немецкие СМИ утверждают, что «борщевичное бедствие» актуально еще и для европейских стран. Жители Польши называли сорняк «местью Сталина». А в Германии в 2008 году эксперты поставили борщевик на первое место в списке самых ядовитых растений года.

Отмечается, что в Европу сорняк попал благодаря россиянам. Император Александр I подарил борщевик австрийскому князю Меттерниху. Тогда сорняк был презентован и назван подарком. Сегодня такой подарок назвали «медвежьей услугой». Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России. По данным издания, сорняк стал настоящим стихийным бедствием для российских городов, так как борщевик занял уже больше 1 миллиона гектаров.

В России власти пытаются бороться с борщевиком. В Подмосковье уже внедрили систему штрафов за то, что кто-то может отказаться вести борьбу с сорняком. Жители области, имеющие участки, заросшие борщевиком, будут вынуждены платить взыскания за свое нежелание очищать территорию от опасного сорняка.