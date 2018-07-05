"Еле языком волочил": Экс-советник Авакова рассказал о пьяном Порошенко на Майдане

Сегодня, 08:47 \\ Политика

Илья Кива дал интервью корреспондентам украинского телеканала Newsone, по ходу которого и поведал о своих неприятных воспоминаниях о нынешнем президенте Украины.

 На сегодняшний день Кива является главой Социалистической партии Украины, также его знают как экс-советника руководителя МВД Арсена Авакова. Он находился в Киеве и лично наблюдал за тем, как в конце 2013 - начале 2014 годов в стране начинались митинги, связанные с Евромайданом. По этой причине невольно он стал очевидцем того, как во время политически нестабильной ситуации президент Петр Порошенко пьянствовал.

 По словам Ильи Кивы, было два типа участников на Майдане. Одни продолжали выражать протесты в 40-градусный мороз, и их здоровье очень страдало от этого, а другая группа заседала в Доме профсоюзов на втором этаже. Именно там, среди других пропитых лиц, закусывающих дорогой икрой, он и увидел пьяного Порошенко, который "еле языком волочил", когда "вываливал на улицу бухой". Также бывший советник Авакова рассказал и о мэре Киева Виталии Кличко, который в то время выпивал вместе с президентом.

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Автор - Мартина Корф
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