Украинцы нам не враги: Затулин раскритиковал новую Концепцию миграционной политики

Как было отмечено, Затулин раскритиковал новую Концепцию миграционной политики. По его мнению, она только в незначительной степени улучшает предыдущую.

Также в этой концепции фактически игнорируются вопросы внутренней миграции в РФ. Проблема заключается в том, что составлением документа занимаются разные ведомства, и каждое из них подходит к данному вопросу по-своему. В качестве альтернативы он предложил выдавать российский паспорт соотечественникам без отказа от гражданства других стран.

Также стоит отметить тот факт, что Союз политэмигрантов Украины провел съезд в Москве. Участники форума питают надежду на то, что появление концепции миграционной политики сформирует в целом более комфортные условия для переселения соотечественников в Россию с Украины и из других стран СНГ. В конце октября Госдума приняла поправки к закону. Это важно для того, чтобы упростить процесс притока мигрантов, которые на данный момент находятся в тяжелой ситуации.

Решение о предоставлении автокефалии церквям на территории Украины неблагоприятно сказывается на взааимоотношениях между верующими, как отметил Константин Затулин. Он сказал, что РПЦ прекратила даже малейшее взаимодействие с Константинополем в связи с несогласием относительно решений, которые вторгаются в полномочия РПЦ.