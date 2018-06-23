Денег полные карманы: Эрдоган обвинил Сороса в финансировании акций протеста

Как стало известно журналистам, Эрдоган упрекнул Сороса в том, что тот стоит за акциями турецкого протеста в 2013 году. Президент Турции обвинил миллиардера в финансировании данных мероприятий.

В Стамбуле возникло столкновение турецкой полиции с участниками акции, которые требовали прекратить вырубку деревьев в расположенном поблизости парке Гези и сооружения там торгового комплекса. Многие политики обвиняют Сороса в том, что тот спонсирует различные организации с целью реализовать свои политические цели.

Также стоит отметить и тот факт, что суд в Турции приговорил более семидесяти бывших военных к пожизненному заключению. Это объясняются тем, что мужчины признаны виновными в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Напоминается, что группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку госпереворота и захвата президента, в результате чего погибли двести пятьдесят человек. Судебные процессы в отношении госпереворота продолжаются до сих пор.

19 ноября прошла церемония окончания строительства морского участка под названием "Турецкий поток", до окончательного завершения осталось проложить трубы только на территории Турции. Планируется, что к концу следующего года газопровод должен вступить в эксплуатацию.