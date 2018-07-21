Путин: Арктика играет важную стратегическую роль для России

Президент России Владимир Путин в своём приветствии, обращённом к участникам Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве», сообщил об укреплении российских позиций в этом регионе.

Глава государства отметил, что Арктика играет важную стратегическую роль для страны. Помимо укрепления своего присутствия, Россия стремится реализовать научно-исследовательские начинания, крупные проекты по освоению Арктики в хозяйственном и экономическом плане, а также воплотить в жизнь многообещающие промышленные проекты. Кроме того, Владимир Путин подчеркнул важность бережного отношения к местной экосистеме. Он отметил, что в этом поможет потенциал участников форума.

Путин рассчитывает, что результатом дискуссий участников встречи станут предложения, которые не только найдут применение на практике, но и помогут всестороннему развитию региона.

Форум «Дни Арктики в Москве» проходит в российской столице 21-25 ноября. Ожидается, что деловые и культурные мероприятия посетит около 50 тысяч человек. Цель главных событий форума – привлечение внимания к Арктике, а также создание привлекательного образа районов Крайнего Севера РФ, как потенциальной туристической зоны.

Ранее стало известно о заявлении США, где считают, что стране необходимо усилить военное присутствие в Арктике. Кроме того, как сообщает американское интернет-издание «Арми рикогниш», Россия также намеревается укрепить свои позиции в регионе за счёт наращивание боевых возможностей.