"Маша и Медвед": Захарова выложила мем с премьером по делу Скрипаля

Сегодня, 17:41 \\ Политика

Дипломат в шутку признала себя и Дмитрия Медведева "Агентами Кремля". Така запись появилась на её странице в Facebook.

 Мария Захарова готовит себя к возвращению на работу в МИДе после отпуска. Она выложила в своем блоге мем с изображением себя и премьер-министра, а также красноречивой подписью "Маша и Медвед". Публикация гласит, что британские ученые признали изображенных политиков агентами Кремля. А колба с черным веществом намекает на дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом. Напомним, это произошло в марте на территории английского города Солсбери.

 Вполне вероятно, Мария Захарова сделала отсылку ещё на один политический скандал между Россией и Великобританией. Ранее газета Times со ссылкой на экспертов нашла намеки на пропаганду в мультсериале "Маша и Медведь". Авторы отметили "путинское" поведение главной героини, которая ведет себя слишком нагло. Представитель МИД раскритиковала такие подозрения и предложила поискать аналогичное поведение в культовых эпизодах "Тома и Джери".

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Автор - Александр Лубяной
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