Не потерять бы последнее: США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Как стало известно журналистам, США планируют увеличение военного присутствия в Арктике. Данная информация получена из официального отчёта Счётной палаты.

Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно уменьшилась, В связи с этими переменами может возникнуть наращивание коммерческой деятельности в регионе. В результате этого правительство Америки приняло решение усилить там военную мощь, чтобы защитить интересы США на просторах океана.

Также стоит отметить тот факт, что расходы на содержание детей отобранных у мигрантов будут значительно расти, на данный момент они достигли отметки восемьдесят миллионов долларов. Ужесточение миграционной политики, повлекшее за собой разъединение семей, привело к тому, что свыше двух тысяч детей было отобрано у родителей. Их поместили в специальные приемники до решения дальнейшей судьбы детей.

Россия приготовилась к валютной войне в случае неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике. Как отмечается, торговые противостояния способны обвалить фондовые рынки, замедлить рост мировой экономики и многое другое. Последствия торговых противостояний заметны уже сейчас, мировые цены на нефть упали почти на 10 долларов.