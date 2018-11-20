Язык живет и будет жить: президент Молдавии пообещал защищать статус русского языка

Как стало известно журналистам, президент Молдавии пообещал защищать статус русского языка. Он отметил, что почти все население страны в большей или меньшей степени владеет русским языком, многие из них используют этот язык в ходе повседневного общения.

В конце данного заявления он подвел итог, суть которого заключалась в необходимости сохранения русского языка на территории страны.

Также стоит отметить тот факт, что Додон назвал Россию крупнейшим иностранным инвестором Молдавии, так он высказался во время выступления в Госдуме. Деловые круги обеих стран проявляют интерес к сотрудничеству, по итогам 27 лет независимости страны РФ остается ее крупнейшим иностранным инвестором. Правительство России придает особое значение торговым и не только отношениям с Молдавией. Додон в октябре посещал Россию, в результате его визита были проведены переговоры президентом РФ. Они обсудили вопросы расширения экспорта молдавской продукции, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и другие.

Додон видит будущее Молдавии без НАТО, а также находит полезным дальнейшее развитие отношений между Приднестровьем и Молдавией, которые в дальнейшем должны создать взаимовыгодное объединение.