Трамп изменил решение и собирается посетить ужин журналистов Белого дома

Президент США Дональд Трам заявил, что возможно он почтит своим присутствием ежегодный торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, который пройдет 27 апреля 2019 года.

Традиционно на ужине обычно выступал американский президент, пародировавший новостные сюжеты ушедшего года, а также американские комики, выступающие с добродушной и в целом мягкой критикой главы США.

После того, как в апреле 2018 года на мероприятии не очень удачно выступила автор шуток для "Вечернего шоу с Сетом Майерсом" Мишель Вульф, которая подвергла резкой критике президента Трампа, его дочь Иванку и все правительство страны в целом, а также позволили себе нелицеприятные высказывания в адрес пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, бывшей гостьей на ужине, президент США заявил, что больше не собирается посещать данное мероприятие.

Организаторы учли свои ошибки и в 2019 году решили подстраховаться, пригласив в качестве спикера не строптивого комика, а известного историка и журналиста Рона Черноу. Это решение вызвало одобрение Дональда Трампа, о чем он написал в своем Twitter. Он подчеркнул, что такое решение является «хорошим первым шагом для возрождения умирающей традиции» и создал интригу, добавив, что не исключает своего присутствия на мероприятии.

Напомним, что ни в 2017, ни в 2018 году Трамп не присутствовал на торжественном ужине журналистов Белого дома. Кроме того, его присутствие пока не анонсировано и в 2019 году. Однако теперь все может измениться.

Ассоциация была создана в 1914 году, а традиция проведения ежегодных ужинов зародилась спустя шесть лет. Первым президентом США, посетившим это мероприятие, стал Калвин Кулидж. В 2017 Дональд Трамп стал первым главой государства за 36 лет, который отказался приехать на этот прием. В начале ужин носил чисто деловой характер, однако позже он превратился в изысканный светский раут с участием звезд первой величины.