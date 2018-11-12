Леонид Пасечник официально возглавил ЛНР

21 ноября в Колонном зале Луганска Пасечник присягнул на верность самопровозглашенной республике и заявил, что будет ее охранять от «внешних врагов». На мероприятии по случаю вступления Пасечника в должность главы ЛНР присутствовал глава еще одной непризнанной в Украине республики Денис Пушилин.

Как стало известно, в ЛНР появился новый глава. Леонид Пасечник, который до этого был исполняющим обязанности главы, официально возглавил самопровозглашенную в 2014 году республику. По словам Леонида Пасечника, он намерен и дальше следовать по намеченному им пути и не станет позволять «врагам» сбивать его с заданного курса. Он также высказал свою благодарность жителям ЛНР.

По словам Пасечника, голос каждого избирателя был важен. Он отметил, что совсем не важно, за кого голосовали жители республики.

СМИ также сообщают, что сейчас в ЛНР отмечаются проблемы со связью. Многие местные жители заметили, что мобильная связь Vodafone стала плохо работать. По данным, осуществлять звонки стало гораздо сложнее. Аналогичные проблемы были замечены и в ДНР. Также известно, что в Луганске некоторое время были проблемы со светом. С 16 по 18 ноября некоторые районы города остались без электричества, данный факт возмутил многих местных жителей. Причиной отключения власти республики назвали ремонтные работы.