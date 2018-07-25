Путин предложил узнавать реальную стоимость импортируемых товаров

Сегодня, 13:10 \\ Политика

Владимир Путин призвал российские налоговые и таможенные службы проверять реальную стоимость товаров, ввозимых в Россию.

Речь об этом шла на встрече президента России с главой Федеральной налоговой службы ФНС Михаилом Мишустиным. В беседе с ним Путин выразил мнение, что российской стороне нужно договориться с иностранными таможенными службами, чтобы они давали объективные данные по стоимости товаров, чтобы в России могли это учитывать. Отчет о прошедшей встрече был опубликован на сайте Кремля.

В ходе совещания Мишустин в свою очередь доложил главе государства, что его поручение о сопряжении систем налогового и таможенного контроля при возмещении НДС выполнено. Также президент одобрил предложение главы ФСН внести на рассмотрение законопроект, подразумевающий отмену деклараций по транспортному и земельному налогам для юридических лиц. Помимо всего Мишустин отчитался, что суммы перечислений в консолидированный бюджет выросли на 22%, до 17,6 триллионов рублей. По его словам, половина прироста налогов — «это ненефтегазовые доходы», в том числе налог на добычу полезных ископаемых.

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Автор - Анна Андреева
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