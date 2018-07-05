Новый проект Яровой: в Госдуме предлагают усложнить покупку охотничьего оружия

Новые правила касаются россиян возрастом от 18 до 21 года. По мнению вице-спикера, они должны предотвратить будущие преступления со стороны молодежи.

Ирина Яровая предложила членам Госдумы свой новый проект, посвященный огнестрельному оружию. Поправки призваны усложнить покупку и получение лицензий для молодых людей, не увлекающихся охотой и не прошедших службу в российской армии. После принятия законопроекта правоохранители будут требовать от представителей этой категории дополнительных документов. Однако проверка не затронет лиц, уже имеющих разрешение или охотничий билет.

В частности, в инициативе указаны справки о доходах, характеристика с места работы и копия налоговой декларации. Последнюю можно заменить письмом от родителей. Кроме того, Ирина Яровая предлагает внедрить личное собеседование с сотрудниками Росгвардии. Все это, по её мнению, составит подробную и объективную оценку россиянам, желающим получить длинное гладкоствольное ружье для охоты. Парламентарий также упомянула "проверочные мероприятия", которые правоохранители могут провести дополнительно.

Напомним, в России принялись ужесточать меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия после трагедии в Керчи. Как установили следователи, перед нападением на людей в колледже, Владислав Росляков получил разрешение на владение охотничьим дробовиком и даже соблюдал все существующие стандарты.