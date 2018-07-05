Новый проект Яровой: в Госдуме предлагают усложнить покупку охотничьего оружия

Сегодня, 11:21 \\ Политика

Новые правила касаются россиян возрастом от 18 до 21 года. По мнению вице-спикера, они должны предотвратить будущие преступления со стороны молодежи.

 Ирина Яровая предложила членам Госдумы свой новый проект, посвященный огнестрельному оружию. Поправки призваны усложнить покупку и получение лицензий для молодых людей, не увлекающихся охотой и не прошедших службу в российской армии. После принятия законопроекта правоохранители будут требовать от представителей этой категории дополнительных документов. Однако проверка не затронет лиц, уже имеющих разрешение или охотничий билет.

В частности, в инициативе указаны справки о доходах, характеристика с места работы и копия налоговой декларации. Последнюю можно заменить письмом от родителей. Кроме того, Ирина Яровая предлагает внедрить личное собеседование с сотрудниками Росгвардии. Все это, по её мнению, составит подробную и объективную оценку россиянам, желающим получить длинное гладкоствольное ружье для охоты. Парламентарий также упомянула "проверочные мероприятия", которые правоохранители могут провести дополнительно.

Напомним, в России принялись ужесточать меры по контролю за оборотом огнестрельного оружия после трагедии в Керчи. Как установили следователи, перед нападением на людей в колледже, Владислав Росляков получил разрешение на владение охотничьим дробовиком и даже соблюдал все существующие стандарты.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В аккаунте социальной сети Facebook представители сообщили о том, что опоры Крымского моста проседают....

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Взрыв на Донбассе: взорвался склад с бронетехникой ВСУ

Как было отмечено, на складе бронетехники ВСУ в Донбассе прогремел взрыв. После взрыва...

Беременная Меган Маркл пришла на светский прием в платье с откровенным декольте

 В Лондоне состоялся ежегодный ужин Fondation Dinner, туда пришли герцог и герцогиня...

Песков рассказал, как Путин проводит время в течение долгих перелетов

Людям всегда была интересна жизнь политиков по ту сторону официальных снимков и стен...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ