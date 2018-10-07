Избран новый глава Интерпола

В Дубаи на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола был избран новый глава ведомства. Им стал кореец Ким Чон Ян, исполнявший обязанности главы Международной уголовной полиции после отставки в октябре Мэн Хунвэя, против которого было возбуждено уголовное дело о коррупции.

Информация об избрании на 2-х летний срок нового президента была размещена на официальной странице Интерпола в Twitter. Кроме Ким Чон Яна на высокий пост также претендовал генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Однако против его избрания активно выступали Украинские власти, пригрозив покинуть организацию, если ее возглавит российский генерал. Литва и Великобритания поддержали позицию Украины. Также некоторые американские сенаторы призвала администрацию президента США и Генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру Прокопчука.

Помимо зарубежный противников, кандидатура Прокопчука не нашла поддержки и на родине. С открытым письмом в Генассамблею Интерпола обратились российские правозащитники. Они призвали не голосовать за генерала МВД, так как его «назначение могло бы серьезно усложнить жизнь тем, кто был вынужден уехать из России». Также они утверждали, что Пономарев на посту главы Интерпола действовал бы только в интересах российского руководства.

Международная организация уголовной полиции (сокращенно Интерпол) - интернациональная организация, основным направлением деятельности которой является борьба с общеуголовной преступностью. В последнее время Интерпол также уделяет особое внимание общественной безопасности и борьбе с терроризмом. Интерпол был основан в 1921 году, главный офис находится во Франции в городе Лион. Всего в Интерполе состоя 200 стран, официальными языками организации являются английский, французский, арабский и испанский. В Российской Федерации структура представлена Национальным центральным бюро Интерпола МВД России.