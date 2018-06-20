«Крымский мост» с иронией ответил на заявления Украины о проседании

Проблемы Крымского моста были обнаружены специалистами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. По словам экспертов, проседание сооружения можно увидеть из космоса.

В ответ на заявления Украины о проседании Крымского моста высказался инфоцентр «Крымский мост». По этому поводу на Facebook-странице ведомства уже появился новый пост. «Крымский мост» с иронией ответил на слова Украины.

По словам представителей информационного центра, Крымский мост всегда будет на месте и не будет проседать. «Мифы пополняются», - отметили авторы поста. Ситуацию с возможным проседанием Крымского моста также прокомментировал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

По словам политика, заявления Украины о проседании моста вызвали у него смех. Ганжара утверждает, что Киев снова придумал «откровенный бред». Депутат также отметил, что в Украине не имеют объективных данных о Крымском мосте. Поэтому, новость о проседании можно назвать фейком, считает Ганжара.

Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются :) Опубликовано Крымский мост Вторник, 20 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что эксперты из Украины заметили на снимках моста из космоса опасные и критические изменения. Предполагается, что некоторые участки сооружения каждый год будут проседать на 89 миллиметров. Также в Украине заявили, что арка моста будет подниматься. В Крыму, как теперь стало известно, словам о проседании не поверили.