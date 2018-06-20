На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В аккаунте социальной сети Facebook представители сообщили о том, что опоры Крымского моста проседают. Специалисты отметили, что рассмотрели опасность на снимках из космоса.

Власти Украины бьют тревогу. Они изучили фотографии, сделанные из космоса, и увидели, что опоры Крымского моста просели на несколько сантиметров. По их словам, на некоторых участках они не только просели, но и сместились. Эксперты высчитали примерную скорость: 89 миллиметров в год. Представители ведомства рассказали, что опасные участки наблюдаются со стороны полуострова, а также в районе острова Тузла, где, на их взгляд, произошло «смещение грунта».

При этом власти Украины заметили, что, пока автомобильная часть моста опускается, железнодорожная арка, напротив, поднимается. Причем последняя делает это со скоростью 3 сантиметра в год. В Киеве заявили, что выявленные опасности могут быть угрозой для жизни и здоровья людей, а также отрицательно сказаться на акватории Черного моря. Специалисты уверены, что зимой ситуация ухудшится из-за сложных метеоусловий.

Напомним, грузовые автомобили смогли передвигаться по Крымскому мосту с 1 октября. На железнодорожной части конструкции в настоящее время ведутся завершающие работы. Ее намерены открыть в 2019 году.