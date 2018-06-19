Жест доброй воли: МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма

Как было отмечено, МВД предложило давать гражданство тем, кто выехал из Крыма до его присоединения к России. Данную информацию сообщила врио начальника Главного управления по вопросам миграции.

По ее мнению, это было бы весьма справедливо, поскольку те, кто родился и жил в Крыму, имеют право считать этот регион своим домом. Стоит напомнить, что за присоединение к РФ высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. Также стоит отметить тот факт, что в Симферополе состоится круглый стол на тему «Восприятие социальной политики молодежью Крыма». В мероприятии примут участие представители таких профессий как психологи и ведущие молодежных организаций, а также сотрудники органов исполнительной власти. Там будут рассмотрены важные вопросы, связанные с демографическими изменениями в республике, с особенностями восприятия социальных проблем молодёжью.

Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма, им стала Ирина Кивико. Другим указом он ликвидировал должность министра финансов в правительстве Крыма. Данные изменения связаны с тем, что бывший вице-премьер Крыма задержан в Москве по подозрению в получении взятки. В настоящий момент времени ведутся следственные действия в отношении должностных лиц.

Также необходимо акцентировать внимание на том, что сотрудникам крымского Росатома предъявлены обвинения за дачу крупной взятки. Стало известно, что директор и два сотрудника передали взятку офицеру размером 2,5 млн рублей, прося взамен покровительство при исполнении госконтракта по установке сигнализации. Офицер ФСБ сообщил руководству, вследствие чего подозреваемые были задержаны.