Отчаянно не хватает доброты: в российской армии возродят институт сестер милосердия

Стало известно, в российской армии снова появится институт милосердия. Как отмечается, готовить их будут в Главном храме российской армии в парке "Патриот".

Храм должен стать уникальным сооружением, который будет совмещать и функции церкви, и "учебно-методического, образовательного центра. Также там планируют обучать военное духовенство.

Также стоит отметить и тот факт, что Путин обозначил приоритетные задачи в развитии российской армии. На данный момент открыт ряд совещаний с российскими военными руководителями. Главной целью этих совещаний является решение военных вопросов в комплексе, та, как объединить банковское обеспечение, контроль за программой и ее график.

В российских войсках формируют военно-правоохранительные подразделения, на будущий год должны появиться штатные полицейские подразделения. На данный момент времени существует около семидесяти. Правоохранительные взводы есть в отдельных бригадах и полках военных округов и Северного флота. Сейчас главными функциями центрального органа военной полиции являются такие как подготовка армейских правоохранителей, обеспечение их подразделений вооружением, техникой и экипировкой.