Сенатора Брянской области Лахову пристыдили за фразу о пользе голода и бедности в период Великой Отечественной Войны

Сенатор Брянской области прокомментировала свое выступление, в котором она недавно заявила, что людям, которые пережили годы Великой Отечественной Войны, удалось сохранить рассудок, не взирая на голод.

В своем ответе она высказалась, что тогда люди выживали, как могли. И при этом всем, они сохранили свой разум и светлость. Она предположила, что стрессы и лишения были тому причиной. Эту фразу СМИ растиражировали по всему интернету. Сама Екатерина Лахова отказывается отвечать на «глупость, которую написали в Телеграме». Она сказала, что журналисты не умеют говорить, а только переделывают слова, - передает телеканал «360».

Доктор исторических наук Александр Шубин заявил, что своими высказываниями Екатерина Лахова пытается объяснить людям, что их ждет понижение уровня жизни до времен ВОВ. Он вспоминает, как голод серьезно подорвал здоровье его отца, а те времена называет периодом чудовищной бедности и голода. Он добавил, что ничто в России не безгранично, кроме терпения многострадального народа. Во всяком случае, говорит Шубин, на это надеются такие политики, как Лахова.

Политолог Виталий Обедин считает, что высказывания сенатора Брянской области не что иное, как обычный троллинг. Он предположил, что где-то существует клуб, в котором политики соревнуются на тему, кто придумает самую лучшую реплику. Другого мнения он не видит, так как не представляет себе взрослого человека, который смог добраться до кресла ядерной свердержавы, и при этом «несет такую ахинею всерьез».