Живите, сколько влезет: МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство

Как было отмечено, МВД предложило вернуть в России бессрочный вид на жительство для иностранных граждан. Известно, что поступало множество обращений, когда люди забывали продлевать вид на жительство.

Гражданин другого государства, который на данный момент времени постоянно проживает на территории России, получает пенсию, пособия, имеет возможность избираться на политическую должность на территории Российской Федерации. Законопроект предусматривает возвращение бессрочного срока действия вида на жительство.

Также стоит отметить и тот факт, в Москве задержали участника нападения на Буденновск. В качестве меры пресечения выбрано заключение под стражу. Напоминается, что в результате нападения погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Огромное количество людей получило ранения.

Комитет Госдумы поддержал законопроект о борьбе с фиктивным техосмотром автомобилей. Проект предусматривает видеофиксацию процедуры техосмотра. Это связано с участившимися случаями мошенничества с диагностическими картами. Также отмечается, что оформление диагностической карты будет в виде электронного документа, который подпишет квалифицированный специалист электронной подписью.