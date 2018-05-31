На святое позарился: Хинштейн намерен засудить Жириновского за антисемитские высказывания

Как стало известно журналистам, Хинштейн имеет намерение засудить Жириновского за антисемитские высказывания. Это связано и с тем, что обращение в депутатскую комиссию по этике не дало совершенно никаких результатов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что во время записи ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" его оппонент позволил себе антисемитские высказывания. Депутаты поругались во время рекламной паузы, причиной чего стали резкие высказывания Жириновского в отношении самарского депутата. К тому же, руководитель ЛДПР открыто назвал его «подлецом» и «негодяем». Хинштейн отмечает, что у него нет другого выбора, кроме обращения в суд.

Также стоит отметить тот факт, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обвиняет самарского чиновника в нарушении закона, который премировал себя на два миллиона. Он наградил себя по итогам работы за прошедшие полгода, незадолго до своего увольнения. Депутат направил соответствующие запросы в прокуратуру.

В Самаре умершую пенсионерку вызвали в ПФР за пособием на похороны. Это было связано со сбоем в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства. По словам зятя пенсионерки, женщина умерла в мае, а письмо из ПФР пришло в ноябре. Сотрудники организации объяснили это тем, что в результате программной ошибки перепутались списки умерших и их родственников.