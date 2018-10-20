В парламенте Молдавии предлагают отказаться от употребления русского языка

Документ разработала выступающая за объединение с Румынией Либеральная партия. В нем говорится о том, что необходимо отказаться от "официального языка СССР", предлагается не переводить документы на русский язык.

Согласно разработанному законопроекту лицам, которые не знают государственный язык, запрещено баллотироваться на выборах в законодательный орган. А депутаты обязаны знать государственный язык и использовать его в своей работе, например, выступать в парламенте, разговаривая исключительно на молдавском.

Примечательно, что в документе сами авторы указали в качестве государственного языка румынский. При этом они сослались на решение Конституционного суда, где установлено, что верховенство Декларации о независимости 1991 года над основным законом. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту депутаты подчеркнули, что русский язык более не является языком межнационального общения, а потому необходимо от него отказаться.

Интересно, что споры о том, чтобы сделать государственным языком Молдавии румынский, а не молдавский, идут уже давно. В прошлом году была выдвинута инициатива о такой замене. Тем не менее, президент высказался негативно относительно таких изменений, предполагая, что их продвигают сторонники необходимости объединения с Румынией.